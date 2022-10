Concours Circuit | Découvrez Jazmyn, chanteuse néo-soul

Durant dix jours, Focus dresse le portrait des dix demi-finalistes du Concours Circuit. Aujourd’hui, découvrez Jazmyn, nouvelle venue sur la scène néo-soul made in Bruxelles.

Qui es-tu ? D’où viens-tu ?

Je suis Bruxelloise, « Marolienne » même !. J’ai 27 ans, et je m’appelle donc Jasmine,. J’ai juste changé l’orthographe de mon prénom pour la scène. Parce que cela sonne un peu mieux en anglais. Et aussi parce qu’il y avait déjà beaucoup de Jasmine. Et puis pour l’anecdote, ma maman est d’origine néerlandophone, donc elle a déjà tendance à prononcer « jazzmine » (sourire).

Quand arrive la musique ?

C’est une question qu’on me pose souvent et à laquelle j’ai un peu de mal à répondre. Parce que j’ai l’impression qu’elle a toujours été là. Mon père, qui est arrivé du Mali en Belgique quand il avait la vingtaine, est une grand mélomane. Enfant, j’étais entourée de CD, vinyles, de cassettes. Il m’amenait aussi souvent à la Médiathèque, quand elle était encore au Passage 44. Il me faisait découvrir plein de choses, mais il me laissait également choisir mes propres trucs. Donc j’ai toujours eu de la musique autour de moi. Dont le jazz, un passion que je partage avec lui.

J’ai suivi des secondaires artistiques et puis des études supérieures de musique. J’ai travaillé et économisé pour pouvoir partir étudier à Londres, à l’ICMP, pendant un an et demi. Et puis en revenant, j’ai fait une demi-année dans une école de comédie musicale, parce que je danse et je joue un peu aussi. Ensuite, j’ai encore enchaîné avec une année au Jazz Studio à Anvers.

Des groupes avant ton parcours perso actuel ?

Non, pas vraiment. J’ai commencé à écrire assez tard en fait. A Londres, j’étais vraiment concentrée sur ma technique vocale, m’habituer à jouer avec des musiciens, monter sur scène, ce qui n’était pas du tout naturel pour moi à l’époque. Aujourd’hui, c’est devenu quelque chose qui me définit très fort en tant qu’artiste, dans ma génération, aussi en tant que chanteuse de « néo-soul ». Je ne travaille qu’avec des musiciens. Cela vient vraiment de ce que j’ai pu apprendre en Angleterre. Comment communiquer avec les musiciens ? comment travailler en groupe ? comment arriver au résultat recherché ensemble ? pour moi, la musique c’est devenu, ça. Au départ, je suis pourtant plutôt quelqu’un de très indépendant, voire asocial (sourire). Mais quand je chante, j’ai besoin d’être avec des gens. La musique est vraiment quelque chose qui se fait ensemble, des énergies qui se rassemblent pour créer un moment.



Parallèlement au Concours Circuit, tu as été également sélectionnée pour le dispositif URBAN360. Parce que ta musique peut être également assimilées aux musiques rap/r’n’b ?

Pour être honnête, pas vraiment. Mais cela ne m’empêche pas d’en retirer énormément – on a par exemple plein de cours sur les questions de droit, gestions de projet, etc. Après, comment décrire mon projet ? Déjà, il est assez frais, il n’a même pas un an, même si dans ma tête cela fait plus longtemps qu’il est en gestation. Il a fallu aussi du temps pour monter un groupe, avec des musiciens qui ne viennent pas juste jouer des partitions, mais aient envie de s’investir. Finalement, l’an dernier, on a fini par enregistrer 4 titres, dans les conditions du live. Cela a donné un premier single, Golden, en janvier, et un second, Katie, en juillet, . Entre-temps, la musique a encore évolué. De quelque chose de très soul, funk classique, vers des morceaux plus mélangés, davantage neo-soul.

Qu’attend-tu du Concours Circuit ?

J’avoue qu’au départ, c’était un peu une surprise. Je pensais pas être prise comme le projet était très neuf. Donc je n’en attendais pas grand-chose, sinon acquérir de l’expérience, rencontrer des gens, sortir de Bruxelles… Ce qui s’est réalisé, en plus dans un concours qui est vraiment basé sur le live. Donc aujourd’hui si je peux continuer jusqu’à la finale au Bota, ce serait évidemment idéal.

Un autre nom que tu as envie de mettre en avant parmi les demi-finalistes ?

Ma pote Aziza ! En dehors du fait que c’est quelqu’un que j’aime profondément, j’adore son projet. Elle fait une musique très singulière, qui mélange plein de choses. Viscérale aussi, qui évoque des choses très personnelles – comme je peux aussi le faire moi-même dans mes morceaux, où je parle de dépression, de santé mentale, etc. Cela étant dit, il y a plein de participants que je trouve extrêmement chouettes. Cela va peut-être vous surprendre, mais j’écoute aussi du metal, et un groupe comme est vraiment chouette. Cobain aussi c’est vachement intéressant, quelqu’un comme Alex Lesage… C’est une question de goût, il y a du talent partout.