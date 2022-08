Découvrez les 20 projets sélectionnés au Concours Circuit

L’ASBL Court Circuit vient de dévoiler les 20 noms sélectionnés pour la compétition. Hip-hop, électro, jazz, rock, metal… Comme chaque année, le meilleur de la nouvelle scène belge s’affrontera sur scène pour inscrire son nom au palmarès.

Déjà 25 ans pour le Concours Circuit qui fête en grande pompe son quart de siècle puisqu’il a enregistré un record d’inscriptions. En effet, pas moins de 420 artistes ont rendu leur candidature pour succéder à Tukan, les lauréats de 2021. Parmi eux, seulement 20 ont été retenus par une assemblée composée de professionnels du secteur (journalistes, bookers, organisateurs, attachés de presse, etc). Cette vingtaine de noms se disputera une place en demi-finale lors des soirées de sélection qui auront lieu début septembre au Kultura à Liège (08/09), à La Ferme de Louvain-la-Neuve (09/09), au Vecteur à Charleroi (16/09) ainsi qu’au BRASS à Bruxelles.





À l’issue de ces soirées de sélection, dix d’entre eux se disputeront l’une des quatre places de la finale (le 09/12 au Botanique) lors des demi-finales, qui auront quant à elles lieu les 28 et 29 octobre, respectivement au Rockerill à Charleroi et au Reflektor à Liège. L’artiste qui se verra remettre les lauriers devant le public du Botanique, à Bruxelles, inscrira son nom sur une liste qui contribue à la fierté de notre vivier musical en Fédération Wallonie-Bruxelles, composée de noms comme Saudade, Glass Museum, Alaska Gold Rush, Monolithe Noir, Sharko ou encore Hollywood Porn Stars.

On vous laisse donc découvrir les vingt chanteuses/chanteurs/groupes qui participeront à cette célébration de la musique belge francophone pendant ce Concours Circuit. Du hi-hop à l’indie rock en passant par le metalcore, l’électro, le shoegaze ou la soul, le spectre musical de la compétition est très large et la qualité est au rendez-vous, comme à son habitude. Et vous, sur qui vous mettriez une pièce ?

39Bermuda

Hip-Hop / Electro

Electro Jazz

Atheris

Jazz / Rock

Soul / Rock

Bart Kobain

Hip-Hop / Trap

Krautrock / Electro

Eosine

Dreampop / Shoegaze

Metalcore / Progressif

Jazmyn

Neo Soul

Electro Math Rock

Lou K

Rock en Français

Punk

Oberbaum

Indie / Pop Rock

Electro Pop