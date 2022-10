Concours Circuit | Découvrez Bart Kobain, rappeur bruxellois

Durant dix jours, Focus dresse le portrait des dix demi-finalistes du Concours Circuit. Aujourd’hui, découvrez Bart Kobain, le rappeur bruxellois inspiré autant par le grunge que le rap west coast.

Qui es-tu, d’où viens-tu ?

Je suis originaire du Burundi, je suis arrivé ici en Belgique quand j’étais plus jeune, lorsqu’on a fui la guerre civile. C’est quelque chose qui se retranscrit dans mon art actuel, dans ce que je raconte.

D’où vient ton nom de scène ?

D’un côté, il y a Bart, qui est un acronyme de “Bastard Alcoholic Rolling Tracks”, mais ça fait aussi référence à Bart Simpson parce que je suis encore un enfant, un sale gosse. Et de l’autre il y a Kobain, en référence à Kurt, qui a eu beaucoup d’influence sur ma musique.

C’est quand la première fois que tu as été introduit à la musique ?

C’est quand j’ai été visiter ma famille aux États-Unis. Ils habitaient à Atlanta et c’était l’époque où de gros artistes comme T.I. ou Chamillionaire faisaient du lourd, il y avait une grosse vibe. Je suis tombé amoureux du hip hop. Quelques années plus tard, ma famille a déménagé à Phoenix et c’est là que j’ai commencé à gratter des textes avec mon cousin. On écoutait du Lil Wayne et on voulait rapper comme lui.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment décrirais-tu ton projet ?

J’utiliserais deux mots : résilience et focus. Je pourrais rajouter prolifique aussi, j’aime beaucoup être productif car ça m’aide à libérer ma conscience du poids de la vie et j’aime beaucoup proposer quelque chose aux gens. Je suis aussi très éclectique dans ma musique et varier ce que j’offre au public. J’ai la chance d’avoir un rap qui s’adapte à beaucoup de choses.

Tu as déjà sorti des singles, EP ou albums ?

Oui, j’ai sorti différents projets : deux EP, un LP et quelques singles par ci par là. Mais pas encore d’album.

Quelles sont tes inspirations majeures ?

En termes d’écriture, je m’inspire beaucoup du grunge, donc de Nirvana ou d’autres groupes de rock dénonciateurs. Je n’ai pas de message spécialement politique, mais ce que j’aime transmettre, c’est qu’on n’a qu’une seule vie, donc battez-vous pour vos rêves. Pour tout ce qui est flow ou vibe, mon influence vient des USA. Je peux citer des rappeurs comme Nas, The Game ou Kanye West. Ils sont un peu pour moi des références en termes d’écriture, de flow et de rap.

Et un peu de l’école d’Atlanta avec les T.I. et Chamillionaire dont tu parlais plus tôt ?

Ils m’ont fait kiffer le hip hop. Mais le moment où j’ai voulu vraiment prendre le rap au sérieux et où je me suis dit que c’était ça que je voulais faire dans ma vie, c’est après l’écoute d’un album de The Game, LAX. J’ai écouté les 19 pistes du CD et j’ai eu une révélation. Donc Atlanta m’a fait aimer le rap, mais c’est surtout en m’intéressant à la west coast que j’ai voulu en faire.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En dehors de ton projet, quel est ton favori parmi les demi-finalistes du Concours Circuit ?

Pour moi, ils sont tous bien. On est tous dans des styles différents. Je n’ai pas un projet qui me touche plus que l’autre. Tout le monde est très fort dans ce qu’il fait et il n’y en a pas un qui se démarque spécialement des autres. C’est justement ça la richesse du concours, je trouve. On a tous notre zone d’expertise, ce qui fait qu’on a l’occasion d’apprendre des autres musicalement parlant.

Lire aussi | Découvrez les vingt projets sélectionnés au Concours Circuit

Ça représente quoi pour toi le Concours Circuit ?

C’est l’occasion d’en apprendre plus sur l’art de la scène. C’est un apprentissage car on reçoit le retour du jury. On voit aussi les autres artistes, ce qui permet de s’inspirer de ce qu’ils font de mieux lors de leurs performances. C’est une belle vitrine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c’est vraiment une opportunité en plus de faire briller son projet tout en apprenant.