Concours Circuit | À la découverte du producteur Alex Lesage

Durant dix jours, Focus dresse le portrait des dix demi-finalistes du Concours Circuit. Aujourd’hui, découvrez Alex Lesage, formé en piano jazz et reconverti vers le sound design et la production de musique électronique recherchée.

C’est quand la première fois que tu as été introduit à la musique ?

La première fois que j’ai eu envie de jouer, c’était en secondaire. Des potes jouaient un mini festival et j’ai directement su que c’était ça que je voulais faire. Pour ce qui est de la production, j’ai toujours été accro à tout ce qui est sound design. Déjà quand je jouais de la guitare, mon kiff c’était de faire en sorte que le son ne ressemble pas à une guitare. Au fur et à mesure, j’ai un peu laissé ça de côté et je l’ai étudié en parallèle avec mes études. Petit à petit, tout est venu éclater dans ma tête et j’ai eu l’idée d’un projet comme celui-ci. J’ai tout fait en autoproduction et c’est comme ça que ça a évolué.

En quelle année as-tu lancé ce projet ?

Ça a toujours été pour le fun. Je n’ai jamais vraiment voulu le professionnaliser. C’est seulement vers 2019 ou 2020 que j’ai eu l’idée de créer quelque chose de concret. J’ai sorti un premier EP en février 2022, produit avec mes ressources, sans jamais avoir l’intention de le jouer en live. Mais au bout d’un moment, j’ai quand même voulu les jouer et je dois dire que ça m’inspire beaucoup de pouvoir explorer ce côté entre DJ et analog, donc le côté interactif entre l’ordinateur et les claviers. Je suis aussi accompagné de Max Hilperd à la batterie, c’est un côté hyper important pour moi. Par après, j’aimerais bien étendre la formule live avec d’autres personnes.



Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment décrirais-tu ton projet ?

J’aurais tendance à dire que c’est un mélange d’IDM avec des pointes de jazz, de néo-classique, c’est vraiment compliqué de répondre. C’est de la musique intéressante qui danse, pour être clair.

Tu as déjà sorti des singles, des EP, un album ?

Oui, j’ai sorti un EP en indé, il s’appelle The Globalist. Il est basé sur le délire de la dépression du Covid. Là, je suis en train de préparer un album. J’ai toutes les maquettes mais je dois encore faire les mix.Mais ce qui m’intéresse, c’est de sortir des singles petit à petit pour former l’histoire de l’ensemble. Donc il sortira après tous les singles, vers l’année prochaine.

Quelles sont tes inspirations majeures ?

Dans ma description, je cite toujours Rival Consoles et Max Cooper, qui sont deux de mes artistes préférés. J’ai d’autres inspirations, pour le moment j’écoute beaucoup de Bonobo, de Floating Points et toute cette scène là, ce monde interactif par rapport à l’électronique qui m’inspire vraiment.



Ce sont surtout des noms qui aiment bien jouer avec l’expérimentation aussi. C’est aussi ton approche ?

Oui, c’est un peu le délire. Pour le moment avec Court Circuit, on doit faire un set de vingt minutes, là où d’habitude avec les mêmes morceaux, on reste quarante minutes parce qu’il y a l’improvisation. Donc notre live est comme un petit teaser pour encourager les gens à venir.

En dehors de ton projet, quel est ton favori parmi les demi-finalistes du Concours Circuit ?

Dans le même délire que moi, il y a Tom Franck que j’aime beaucoup. Dans un autre délire, j’aime beaucoup Jean-Paul Groove, mais ça c’est parce qu’ils sont violents à mourir (rires). J’avais bien aimé Bruant aussi, ils ont un son bien particulier. Et aussi Jazmyn, avec une autre facette. C’est ça qui est bien avec le Concours Circuit, il n’y a pas un genre particulier, c’est un peu le bordel.

Ça représente quoi pour toi le Concours Circuit ?

Une lumière d’espoir (rires). Non, mais franchement je n’ai pas forcément d’attentes. J’essaye tout pour essayer tout et rien que le fait d’être là-dedans et de jouer ma musique c’est un pur bonheur. Donc si je peux arriver le plus loin possible, je vais me donner à fond. Pour moi c’est vraiment une chance de pouvoir jouer en live devant des gens, expérimenter et voir si le public aime ça ou pas.