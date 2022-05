Jusqu’au 29/05

Le centre d’art axé nouvelles technologies iMal, en collaboration avec les plateformes Werktank et Overtoon et les étudiants du Kask gantois, propose une exposition sur les démarches d’expérimentation et de recherche déployées pendant la création artistique. Une première partie fait place à une œuvre en évolution le temps de l’expo, une deuxième réunit une sélection de jeux sur la perception du visiteur et une troisième, virtuelle, dépasse les limites physiques du lieu. Intrigant.