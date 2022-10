Robert Eggers et ses collaborateurs insistent, dans les bonus de l’édition Blu-ray de The Northman, sur le souci d’authenticité ayant présidé à cette immersion dans la mythologie viking. C’est peu dire en effet que le film impressionne par sa facture réaliste, venue donner à la geste d’Amleth un tour aussi envoûtant que stupéfiant. L’action débute à la toute fin du IXe siècle lorsque, à peine rentré de la guerre, le roi Aurvandil (Ethan Hawke) est sauvagement assassiné par Fjölnir (Claes Bang), son demi-frère qui s’empare de la couronne et enlève la reine Gudrun (Nicole Kidman), alors que le jeune prince Amleth, donné pour mort mais ayant réussi à fuir, jure de venger son père et sauver sa mère. Vingt ans de sauvagerie plus tard, il débarque en Islande (Alexander Skarsgaard, saisissant) bien décidé à réaliser son dessein, trouvant en Olga (Anya Taylor-Joy), une esclave slave, une précieuse alliée… Deux longs métrages, The Witch et The Lighthouse, ont imposé Robert Eggers comme l’un des auteurs les plus singuliers de sa génération, sondant le passé en mêlant éléments réalistes et fantastiques dans un tout immersif. Il n’en va pas autrement avec The Northman, récit de vengeance familiale inspiré, comme Hamlet avant lui, de la légende d’Amleth. Une épopée sanglante dont il propose une lecture viscérale, plongeant le spectateur dans un univers dont il restitue la brutalité et la violence crue, mais aussi la beauté spectrale comme les croyances. Ou le film de Vikings définitif, et une expérience de (home) cinéma sans guère d’équivalent. À voir.

