Sufi Night

Le 29/10

Comme chaque année, Bozar met à l’honneur les musiques et danses soufies, courant mystique de l’islam, popularisé notamment par des musiciens comme Nusrat Fateh Ali Khan (et dont l’ouverture a le don d’“irriter” les intégristes). Au programme, deux exemples de traditions soufies: celle des Bauls du Bengale et du Bangladesh, avec Parvathy Baul, l’une de ses représentantes les plus emblématiques; et la cérémonie du Sêma pratiquée par les derviches tourneurs de l’ordre Mevelvi de Konya, en Turquie.