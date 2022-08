She-Hulk: Avocate

Sous la bannière Disney+, les franchises Star Wars et Marvel semblent s’être donné pour mission de revisiter les formats traditionnels des séries télé développés à la fin du XXe siècle. C’est encore le cas avec She-Hulk, qui narre la transformation de Jennifer Walters, jeune avocate cousine de Bruce Banner, en version féminine et féministe du géant vert, et sa reconversion en représentante juridique des super-héros aux prises avec les lois des humains. Nantie d’une drôlerie manifeste, la jeune Tatiana Maslaney (Orphan Black) donne bien le change dans cette comédie gavée de punchlines, qui se relie, à mesure que les épisodes s’égrainent, au grand MCU. Particulièrement attachant, son personnage colle parfaitement à l’esprit du comics par ses apartés qui brisent le quatrième mur et qui rappellent dans le même temps une autre avocate télégénique, Ally McBeal. Il faut bien ça pour accepter les longues scènes d’exposition, bousculées par les raccourcis et la pléthore de personnages qui lestent le scénario: Daredevil, Frog-Man, Abomination, Titania et le sorcier Wong (Doctor Strange)… Incarnation de l’empowerment et de l’insécurité tout à la fois, la protagoniste de She-Hulk laisse entrevoir une jolie marge de progression à travers neufs épisodes qui ne brillent toutefois pas par leur originalité formelle.

Une série créée par Jessica Gao. Avec Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil. Disponible sur Disney+. 6