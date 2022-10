Disparu en août, le dessinateur de l’indémodable Petit Nicolas, Sempé, fait l’objet d’une rétrospective à la Fondation Folon. Riche de 120 œuvres, l’exposition dépassera son héros emblématique et reviendra sur ses collaborations au Moustique mais aussi au New Yorker, monument de la presse mondiale pour lequel il a réalisé de nombreuses couvertures empreintes de son sens de l’humour et de sa poésie graphique.

À la Fondation Folon, La Hulpe. www.fondationfolon.be