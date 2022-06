Séjour dans les monts Fuchun

Le jeune et surdoué Gu Xiaogang a consacré deux ans au tournage de cette chronique suivant la destinée d’une famille, de saison en saison. Situé dans la région natale de son auteur-réalisateur (la ville-district de Fuyang), le film s’inscrit dans les cycles de la nature tout en évoquant l’évolution parfois brutale et spectaculaire de la Chine contemporaine. Le titre est celui d’une peinture célèbre du XIVe siècle, qui représente une vie paisible sur les bords du fleuve Fuchun. Le contraste avec le pays transformé que cadre Gu Xiaogang ne saurait être plus marquant. Ni l’émotion plus prenante, au fil d’une œuvre à la mélancolie profonde, exprimant un amour sincère des gens et des lieux, également vulnérables. L’œuvre est une révélation, riche d’une démarche humaine et esthétique s’accordant avec la douceur d’un regard patient, qui convoque tout le potentiel de l’art cinématographique. Une élégie sublime, à la poésie ancrée dans une réalité palpable.

Drame de Gu Xiaogang. Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian. 2020. 9