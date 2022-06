Du 30/06 au 03/07

Il y en a un qui n’a pas perdu ses bonnes habitudes et son sens des affaires. Sold out, complet, guichets fermés… Dès février, Rock Werchter avait écoulé ses 67 000 tickets combinés et ses quatre fois 21 000 sésames journaliers. Quatre scènes, quatre jours. Des têtes d’affiche historiques (Pearl Jam, Metallica, Red Hot Chili Peppers…), la relève rock (Fontaines D.C., Idles, The Chats…), la star du dernier Paul Thomas Anderson ( Licorice Pizza), Alana Haim, et un gagnant d’Eurovision (Maneskin). Cent groupes se produiront sur l’ensemble du week-end dans l’immense pâture louvaniste… Business as usual.