Out of Office / 101 détails

C’est au tour de Myriam Leroy et de Grégoire Polet de se frotter à l’exercice imposé de la collection Belgiques. Leur mission: dévoiler, par la nouvelle, les visages multiples du plat royaume. Dans ce qu’elle intitule Out of Office, la journaliste et autrice des Yeux rouges creuse la veine d’une écriture mordante et la dénonciation du sexisme. S’inspirant du climat politico-médiatique, des faits divers et de l’Histoire, sa Belgique se déploie tantôt dans le théâtre d’un cabinet ministériel devant rattraper les dérapages du patron, tantôt dans les misères des vacances all-in à Rimini, tantôt dans la vengeance particulièrement corsée d’une jeune journaliste, évoquant par-là même le sordide de la course au scoop et l’impact de l’affaire Dutroux sur toute une génération. Si ça ne se veut certainement pas toujours drôle, ça crisse souvent. Avec 101 détails, Grégoire Polet s’est quant à lui promis de ne pas ressortir des cafés belges qu’il fréquente sans un nouveau texte dans son carnet. Entre quelques lignes et plusieurs pages, les micro-fictions de l’auteur de Barcelona! évoquent à la fois la faune des établissements visités, les phrases entendues et des événements observés. Des instantanés qui, s’ils ne connaissent pas toujours l’apothéose, croquent tous un bout de cette Belgique des bars et des rues, entre opinions de comptoir et situations presque philosophiques.

