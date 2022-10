Vous êtes à la recherche des nouveaux talents en dessin et illustration? Le premier marché des illustrateurs et illustratrices organisé par la Tricoterie permettra au public de rencontrer directement les artistes venus présenter et proposer à la vente leurs œuvres. Micro-édition, fanzines, originaux, gravures, prints… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses.

À La Tricoterie, Saint-Gilles. www.latricoterie.be