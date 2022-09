Jusqu’au 15/10

Dans ses albums de bande dessinée (la série Julius Corentin Acquefacques ou le vertigineux 3’’), Marc-Antoine Mathieu a démontré ses talents de plasticien de la page et du temps. Dans l’exposition Dédales 2, faite de dessins, peintures et d’installations visuelles et sonores, il exploite les codes du labyrinthe, pour nous perdre et se jouer encore de nos sens.