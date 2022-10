Quarante ans que Musique et Recherches se consacre à la musique acousmatique, cet art qui vient développer notre sens de l’écoute et titiller notre imagination. Ce festival anniversaire proposera un florilège de pièces composées dans les studios de Musique et Recherches, l’accueil d’artistes internationaux (Denis Smalley, Elainie Lillios…) et un hommage aux pionniers de l’acousmatique. Pour les oreilles curieuses.

Au Théâtre Marni, Ixelles. www.theatremarni.com