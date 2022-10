Le Village des damnés

Ce classique frissonnant du cinéma de science-fiction mâtiné d’épouvante nous ramène au seuil des années 60, hantées par la paranoïa d’une possible confrontation nucléaire. Le village imaginaire de Midwich voit se produire un phénomène étrange autant qu’inquiétant: pour une raison inconnue, humains et animaux s’y retrouvent plongés, l’espace d’une poignée d’heures, dans une perte de conscience dont ils se réveillent apparemment inchangés. Sauf que quelques mois plus tard, de nombreuses femmes habitant la localité se retrouvent mystérieusement enceintes. Les enfants qui naîtront de ces énigmatiques grossesses se révéleront être très en avance intellectuellement, et dotés de pouvoirs potentiellement terrifiants… On frémit, on s’effraie même devant un suspense éprouvant, aux accents de “guerre froide” assumés. Le grand John Carpenter en réalisa un remake contesté en 1995. Il avait vu le film original à l’âge de 12 ans et avait été “profondément marqué”. On le comprend!

Film de science-fiction de Wolf Rilla. Avec George Sanders, Barbara Shelley, Martin Stephens. 1960. 8