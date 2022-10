Tel un champignon de bois posé sur le plateau condruzien, le cirque “en dur” du pôle des arts du cirque et de la rue Latitude 50 s’inaugure ce week-end à Marchin. Au programme, la visite d’un ouvrage architectural marqué par la durabilité mais également des spectacles –Dive In de la compagnie Soif Totale, théâtre d’ombres par le N-ombr’île, etc.-. De quoi démontrer toute l’utilité d’un tel écrin pour les circassiens et leur art en plein boom.

À Latitude 50, Marchin. www.latitude50. be