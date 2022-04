Du 29/04 au 01/05

En septembre dernier, le festival Horst passait entre les gouttes du Covid pour organiser une édition mémorable, mêlant succès public et programmation électronique léchée. De quoi booster les corps et les cœurs et relancer directement la machine. Organisé depuis le départ à la toute fin de l’été, il se redéploie donc désormais sur le printemps. Avec, à nouveau, une affiche aussi pointue qu’alléchante: Eris Drew & Octo Octa, Le Motel, Cheb Runner, Midland, Akua, etc.

C’est sans doute le propre des festivals que de savoir s’adapter -à la météo, aux annulations, etc. Durant sa courte existence, Horst n’a cessé de le faire. Né en 2014, il a démarré dans l’enceinte du château qui lui a donné son nom, dans le Brabant flamand. Cinq ans plus tard, il devra déménager et atterrira sur le site Asiat, à Vilvorde. À l’ombre des tours de refroidissement de la centrale à gaz voisine, Horst a trouvé le terrain de jeu idéal pour son mix unique entre musiques électroniques, art et architecture. Mieux: il prévoit d’en faire le catalyseur d’une programmation culturelle qui s’étendra jusqu’au bout de l’automne. À suivre…

Au site Asiat, Vilvorde. www.horstartsandmusic.com