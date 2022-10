Hocus Pocus 2

Sorti en 1993, Hocus Pocus devait faire un malheur, aux États-Unis surtout, où le film jouit d’un statut culte. Trente ans après leurs premiers faits d’arme, les sœurs Winifred, Sarah et Mary Sanderson reprennent donc du service, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy réenfilant leurs oripeaux de sorcières et faisant souffler un vent de panique sur Salem après que Becca (Whitney Peak), une adolescente, les a malencontreusement tirées de leur sommeil. La jeune fille et ses amies ont toutefois plus d’un sortilège dans leur sac, résultant en une comédie “horrifique” inoffensive, au détour de laquelle One Way or Another, de Blondie, revisité pour la cause, sert de bande-son à une chorégraphie zombie d’un fort bel effet.

D’Anne Fletcher. Avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Whitney Peak. 1 h 43. Disponible sur Disney+. 6