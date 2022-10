C’est l’histoire d’une jeune fille qui veut devenir un garçon. On la suit. Elle se pique, prend des muscles et du poil au menton. Jack commence sa transition dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Un Brésil on ne peut plus conservateur et homophobe. En 2020, plus de la moitié des personnes LGBTQIA+ tuées dans le monde vivaient au pays de la samba et de la Seleção. Germino Pétalas No Asfalto retrace le parcours de Jack et le combat qu’il mène avec ses amis non-binaires et transgenres. Il raconte leurs difficultés et leurs questionnements. Le réseau d’amitié et de solidarité qu’ils se sont constitué. Leurs peurs, leur courage et leur militantisme. Très musical, avec des chorégraphies et des textes engagés, le film de Coraci Ruiz et Julio Matos a suivi la petite troupe pendant cinq ans. Un vibrant appel au respect, à la liberté et à l’égalité qui s’inscrit dans la thématique de l’année, “déchaîner les liens”, et participe à la compétition internationale de documentaires.

Documentaire de Coraci Ruiz et Julio Matos. Le 19/10 à 19 h.