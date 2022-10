“$oul $old $eparately”

Plébiscité par les fans de rap -notamment pour ses albums en collaboration avec Madlib (Piñata, Bandana)-, Freddie Gibbs a vu sa notoriété franchir une nouvelle étape avec l’album Alfredo. Concocté avec The Alchemist, le projet lui avait valu d’être nominé aux Grammys. Deux ans plus tard, le rappeur originaire de l’Indiana sort son premier album pour la major Warner. Objectif du jour: élargir toujours davantage son audience sans diluer pour autant son storytelling gangsta. Mission accomplie. S’il affiche les atours de la réussite (la liste d’invités 4 étoiles -d’Offset à Pusha T-, l’univers de casino évoqué dans les interludes), Freddie Gibbs conserve ce charisme vicieux qui fait sa patte, y compris sur les productions plus flottantes de James Blake (Dark Hearted).

L.H.