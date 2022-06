Fictions modestes et réalités augmentées

La “S” Grand Atelier de Vielsalm, et son éditeur associé Fremok, via la collection Knock Outsider, n’aimant rien plus que ne pas faire comme les autres, ce catalogue lié à une large rétrospective qui lui est dédiée au MIAM, le Musée International des Arts Modestes de Sète, près de Montpellier (et visible jusqu’au 18 septembre, avis aux vacanciers), se veut donc bien plus qu’un simple catalogue: “ une narration autour de l’exposition” et surtout de 30 ans de pratiques artistiques complètement hors norme, qui ne pouvaient que parler au MIAM. “ La volonté du MIAM d’explorer les marges de l’art contemporain et d’élargir ses frontières à des territoires méconnus, et les expérimentations que je développe au sein de La “S” Grand Atelier avec des artistes porteurs d’un handicap mental semblaient se nourrir d’une même énergie”, confirme ainsi Anne-Françoise Rouche, directrice de ce haut lieu culturel ardennais. Le lecteur est littéralement pris par la main dans ce voyage sensible à travers cet incroyable terrain d’exploration qu’est devenu La “S”, entre travaux d’artistes bruts -les paysages de Joseph Lambert, les collages de Richard Bawin, les cases de BD de Jean Leclercq, la ville en carton de Marcel Schmitz- et les œuvres mixtes mêlant, comme aime le faire La “S”, les artistes du cru à des artistes contemporains tels Dominique Goblet, Moolinex, Olivier Deprez, Antoine Marchalot ou Thierry Van Hasselt. Un foisonnement qui s’exprime sur tous les supports et dans toutes les matières, magnifiquement photographié ou reproduit ici, à la hauteur de cette “ aventure collective d’une humanité sans marges”.

