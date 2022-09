Le 18/09

Pendant tout l’été, le Détours Festival aura promené sa caravane dédiée aux danses urbaines à travers Bruxelles et la Wallonie. Retour dans la capitale pour les performances de danseurs belges, marocains et congolais avec la Urban Dance Caravan dans le piétonnier et la finale des battles au Théâtre National (qui fête son ouverture de saison par la même occasion).