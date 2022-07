En mai et en juin, le cinéma Nova, incontournable temple de l’underground bruxellois, mettait à l’honneur l’immense flot des images disponibles en ligne via une foisonnante programmation interrogeant les liens nouveaux qui unissent le 7e art à celles-ci. Riche en fictions qui se déroulent sur un écran d’ordinateur et en films constitués d’images glanées sur Internet, ce véritable voyage au cœur du pixel s’accompagne aujourd’hui de la sortie d’un livre qui propose d’en prolonger les enjeux en analysant comment le cinéma récent répond aux flux numériques en se les appropriant. Ce faisant, ce Captures d’écran entend donc se pencher sur une dimension jusqu’ici peu étudiée de l’audiovisuel, devenu plus protéiforme que jamais. Table ronde sur les enjeux techniques, juridiques et éthiques des films utilisant les flux numériques, analyse de la pratique du saved footage et de l’usage des images issues de caméras de surveillance, question de la démocratisation de la fabrique des films… Découpé en chapitres aux intitulés ludiques (Tutoriel, Hashtag, Hypertexte, Forum), le livre offre, à l’arrivée, un tour d’horizon théorique singulièrement fouillé de ce qu’il convient aujourd’hui d’envisager comme un langage en soi, une pratique cinématographique à part entière. Passionnant.

Sous la direction de Nicolas Bras et Frédéric-Pierre Saget, éditions Yellow Now, 256 pages. 8