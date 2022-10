Art on Paper du 06 au 09/10

Foire dédiée au dessin contemporain, Art on Paper accueillera sur 6 000 mètres carrés d’exposition quelque 45 galeries belges et internationales. Un ensemble qui dessine les grandes tendances actuelles de la discipline. L’édition 2022 aura son lot d’inédits avec l’avant-première de l’exposition Every Minute Is Lettered, des dessins réalisés sur place par Boris Thiébaut; mais aussi les œuvres de la Belge Sarah Minutillo, lauréate de l’Eeckman Art Prize.

À l’Espace Vanderborght, Bruxelles. www.artonpaper.be