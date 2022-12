“No Thank You”

C’est le genre de disque qu’on ne voit guère venir, qui joue la carte de la surprise et de l’effet waw. Pas de teasing, de plan promo, de petites allusions ou de grand tralala. À peine le temps d’épuiser tous les secrets de l’exceptionnel Sometimes I Might Be Introvert (03/09/2021), auréolé il y a deux mois d’un Mercury Prize, que Little Simz fait cadeau de son successeur juste avant les fêtes de fin d’année. Comme ça. Entre Père Noël et Saint-Nicolas. Elle le rappe sur Angel, le titre d’ouverture de son album. Simbi Ajikawo sentait que c’était le moment, qu’elle devait parler maintenant. On comprend mieux pourquoi quand on l’entend s’épancher dans ses morceaux sur la santé mentale et l’industrie musicale. La Londonienne s’est séparée cette année de celui qui fut son manager pendant sept ans. Elle a aussi annulé en avril une tournée américaine pour des raisons financières. Ajoutant qu’elle n’était pas en mesure de gérer le stress mental qui allait avec. Angoisse, frustration, trahison… “Fuck rules and everything that’s traditional”, poursuit-elle sur cette même chanson aux allures de déclaration d’intention. No Thank You a à nouveau été fabriqué avec Inflo, le producteur qui zappe la promo, les concerts et les interviews. Le mec à la tête du collectif Sault qui a sorti cinq albums d’un coup en novembre et les a filés pendant cinq jours en téléchargement gratuit. Tous deux se partagent les mérites de ces dix morceaux qui brillent autant par le flow de la belle que par les instrus, les cordes et les samples de la bête. Gorilla emporte dans un souffle épique. No Merci ensorcelle. La brutalité des mots contraste avec la chaleur musicale (et le chant de Cleo Sol). Un tout bon disque malgré l’un ou l’autre passage un peu plus faiblard et trop moelleux pour la Kendrick Lamar anglaise.