Haunted Mansion (Le Manoir hanté): ni effrayant, ni drôle

Oui, encore un film inspiré d’une attraction de parc Disney… Tout juste 20 ans après Le Manoir hanté et les 999 Fantômes de Rob Minkoff avec Eddie Murphy et Terence Stamp, le nouveau long métrage de Justin Simien (Dear White People, le film et la série) revisite en effet à son tour le fameux parcours scénique comico-horrifique créé à Anaheim, en Californie, à la fin des années 60. L’histoire est simple, pour ne pas dire simpliste: dans une Nouvelle-Orléans de dépliant touristique, une mère et son fils, fraîchement débarqués, engagent une équipe de bras cassés supposément experts (LaKeith Stanfield en guide désenchanté spécialisé dans le paranormal, Owen Wilson en faux prêtre exorciste, Tiffany Haddish en médium au rabais, Danny DeVito en historien cardiaque…) afin de les aider à chasser l’impressionnante armée de spectres qui hante leur nouvelle maison. Interprété avec une paresseuse distance ironique qui le condamne à une espèce de morne inconséquence et le déleste du moindre enjeu narratif, le film tente en vain de renouer avec le plaisir décomplexé d’un Ghostbusters ou de The Frighteners. Jonglant entre une épouvante de pacotille, des gags poussiéreux et des flash-back émotionnels singulièrement stéréotypés, l’ensemble se noie bien vite dans un festival d’effets spéciaux malhabiles et disgracieux ne suscitant ni le rire ni l’effroi.



