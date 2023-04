Se voulant fédératrice du secteur, l’opération Danses en fête! réunit centres chorégraphiques et culturels pour célébrer la danse sous toutes ses formes. Des spectacles mais aussi des ateliers sont au programme. Une vitrine pour tous les âges: parmi les événements repris, on retrouve le Mini D Festival du Marni à Ixelles à la programmation éclectique et de qualité pour les petits… et moins petits.

À Bruxelles et en Wallonie. www.dansesenfete.be