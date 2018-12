Que vaut The Ballad of Buster Scruggs, le film des frères Coen pour Netflix?

Production Netflix (et ne bénéficiant pas, à ce titre, de sortie en salles jusqu'à plus ample informé), The Ballad of Buster Scruggs voit les frères Coen renouer avec le western, un genre leur ayant réussi de No Country for Old Men à True Grit, leur remake du classique de Henry Hathaway. L'approche est cette fois différente, puisque le film se compose de six épisodes revisitant, distance ironique à l'appui, le mythe de la Frontière et la légende de l'Ouest en une succession de sketches globalement réjouissants même si d'inégale facture -jusqu'à...