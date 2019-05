L'Eurovision, vu d'Israël

Elisabeth Debourse Journaliste

"Mais qui regarde encore l'Eurovision?" Quelque 200 millions de téléspectateurs et peut-être davantage encore cette année, avec l'organisation du concours musical par Israël. Campagne de séduction, appel au boycott, budget à huit chiffres et sécurité drastique: Tel-Aviv s'apprête à être le théâtre de l'événement culturel le plus important, coûteux et décrié de l'histoire de la région.

Le plateau comprendra douze panneaux LED gigantesques. Un nombre choisi pour sa valeur sacrée dans la religion juive. © photos : Elisabeth Debourse