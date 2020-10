4 star star star star star

La performance d'Helen Mirren justifierait à elle seule de voir et de revoir The Queen.

L'actrice londonienne est magnifique dans ce personnage d'Elizabeth II confrontée à une crise médiatique puis politique après la mort brutale de la princesse Diana et le malaise certain vécu pour gérer l...

L'actrice londonienne est magnifique dans ce personnage d'Elizabeth II confrontée à une crise médiatique puis politique après la mort brutale de la princesse Diana et le malaise certain vécu pour gérer la communication autour de cette tragédie. Mais si Mirren brille autant, c'est aussi au scénario remarquable de Peter Morgan et à la réalisation non moins qualitative de Stephen Frears qu'elle le doit. Sans oublier l'excellente réplique offerte par Michael Sheen dans le rôle du Premier ministre Tony Blair. Librement inspiré de faits authentiques, avec en amont un gros travail de recherches, le film aussi intelligent que touchant séduit à plus d'un niveau. Il s'est attiré une multitude de récompenses internationales, dont plusieurs évidemment pour Helen Mirren: prix d'interprétation au Festival de Venise, Oscar de la Meilleure actrice et BAFTA (l'équivalent britannique de l'Oscar).