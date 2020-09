3 star star star star star

Alors que les thèses complotistes avancent sans masque, que les errements des communications politiques et les courses à l'audience ont instillé le doute et l'impatience au sein de la population, ce documentaire produit par la RTS arrive à point.

Patiemment, avec un sens remarquable de la didactique, il synthétise ce qu'on sait et ce que l'on ignore encore de l'origine du coronavirus. Ouvrant les hypothèses qui ont fleuri depuis plusieurs mois -contamination animale dans des marchés chinois, accidents de labos secrets- l'enquête n'évite pas les questions difficiles et, dans une style très "TV scolaire", parvient même à y répondre de façon convaincante. Si le virus vivote bien d'un rongeur à l'autre, la déforestation et l'exploitation du vivant lui ouvrent un boulevard. Recueillant autant les incertitudes scientifiques que les avancées de la recherche pluridisciplinaire, ne niant pas la problématique du secret imposé par le régime chinois, le documentaire est un baume bienvenu sur nos esprits agités.