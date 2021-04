Palme d'or au Festival de Cannes et consacré ensuite par quatre Oscars (meilleur film, meilleur film étranger, meilleur scénario et meilleur réalisateur), Parasite aura marqué l'année 2019 de son empreinte.

Le film de Bong Joon-ho est une des oeuvres les plus passionnantes et significatives de notre temps. Le grand cinéaste sud-coréen, auteur déjà de Memories of Murder, The Host et Snowpiercer, y réunit deux familles. L'une vivant dans l'opulence, l'autre dans la misère. Quand le fils de la seconde réussit à se faire embaucher pour donner des cours d'anglais à la fille de la première, un lien s'établit, qui en appellera d'autres... Parasite tient tout à la fois du film à suspense, du film d'horreur, de la farce libertaire et de la comédie sociale. Puissamment ancré dans la réalité de l'époque, il assume brillamment ses ambitions de spectacle populaire tout en posant un regard éminemment politique.