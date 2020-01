4 star star star star star

On a pu parler de film maudit. Pour ses interprètes principaux en tout cas. Clark Gable allait mourir d'un infarctus quelques semaines après la fin du tournage, Marilyn Monroe n'aurait pas le temps de finir son film suivant, et Montgomery Clift s'éteignit à 45 ans, après avoir tourné trois films encore... L'image crépusculaire de The Misfits (le titre original des Désaxés) en fut encore renforcée! Adaptation réussie du roman d'Arthur Miller, qui signe lui-même le scénario, c'est l'histoire de quelques personnages plus ou moins largués qui se retrouvent à Reno, dans le Nevada. Reno, la ville où il est facile de se marier... mais aussi de divorcer ! Roslyn (Marilyn Monroe) est tout juste divorcée, justement. Sa rencontre avec un aventurier vieillissant (Clark Gable), projetant la capture de chevaux sauvages, puis avec un jeune cow-boy (Montgomery Clift) faisant du rodéo, offrira l'occasion d'un portrait de groupe poignant, associé à une méditation sur la fin des mythes américains (l'Ouest indomptable, la frontière, l'innocence). Un beau film désenchanté.