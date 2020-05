4 star star star star star

"Rassemblez-vous tous d'où que vous veniez. Admettez que les eaux se sont mises à monter. Et que vous serez bientôt trempés jusqu'aux os. Si votre vie à vos yeux mérite d'être sauvée, commencez à nager ou vous couler...

"Rassemblez-vous tous d'où que vous veniez. Admettez que les eaux se sont mises à monter. Et que vous serez bientôt trempés jusqu'aux os. Si votre vie à vos yeux mérite d'être sauvée, commencez à nager ou vous coulerez à pic. Car les temps sont en train de changer." Plus que jamais d'actualité, les paroles de The Times They Are a-Changin', évidemment chantées par Bob Dylan, ouvrent ce documentaire en deux parties de Don Kent. Le réalisateur d'origine écossaise qui a bossé sur Les Enfants du rock et Nulle Part Ailleurs fait revivre à travers le monde la vague de révolte et les grandes tendances contestataires qui ont chamboulé la société entre 1965 et 1975. Cherchant à comprendre le basculement, il ausculte cette jeunesse qui se soulève contre la vie qu'on lui propose. Un refus total: politique, culturel, sociétal. Bourré d'images d'archives extraordinaires et d'interviews éclairantes (Greil Marcus, Régis Debray...), Kent signe en trois heures le récit passionnant d'un changement violent, euphorique et inachevé.