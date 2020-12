[À la télé ce soir] Le Professeur

4 star star star star star

Le méconnu Valerio Zurlini fut un des auteurs les plus passionnants et les plus singuliers du cinéma italien de la période cruciale (et moderne) entre la fin des années 50 et le début des années 70.

© Les Films du Camélia

Le réalisateur-scénariste d'Été violent, de La Fille à la valise et de Journal intime s'était fait le chroniqueur intimiste des élans amoureux et du désespo... Le réalisateur-scénariste d'Été violent, de La Fille à la valise et de Journal intime s'était fait le chroniqueur intimiste des élans amoureux et du désespoir existentiel, le poète inspiré des sentiments tristes. Il le prouve encore en 1972 avec Le Professeur, où Alain Delon incarne avec un douloureux charisme un enseignant trentenaire irrésistiblement attiré par une de ses élèves (Sonia Petrovna), âgée de 19 ans et qui semble éprouver un mal de vivre comparable au sien. Une version restaurée et augmentée (director's cut) rend justice à cette oeuvre d'une sombre beauté, au nihilisme poignant, qu'accompagne idéalement la trompette déchirante de Maynard Ferguson.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×