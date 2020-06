3 star star star star star

À l'heure où l'on célèbre le 76e anniversaire du débarquement allié en Normandie, il est intéressant de revoir le film somme (près de 3 heures!) adapté du livre de Cornelius Ryan. Les épisodes marquants du D-Day et de ce qui suivit sont tous abordés dans ce film signé de plusieurs réalisateurs et réunissant une des distributions les plus prestigieuses de l'Histoire du cinéma. Du côté des Américains, on trouve John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Robert Ryan, Rod Steiger... et en mode très mineur le jeune Clint Eastwood, même pas crédité. Chez les Britanniques, on voit Richard Burton et Sean Connery, chez les Allemands Gerd Fröbe et Curd Jürgens, les Français envoyant notamment au front Bourvil, Jean-Louis Barrault et Arletty. Le noir et blanc convient fort bien au propos, les scènes à grand spectacle impressionnent avec leur nombreuse figuration. Et si Steven Spielberg sut pousser le réalisme plus loin dans Il faut sauver le soldat Ryan, ce Jour le plus long mérite d'être revisité.