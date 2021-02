4 star star star star star

Martin Scorsese fait feu de tout bois dans le spectaculaire, intense et très violent Gangs of New York.

Au milieu du XIXe siècle, à New York, des affrontements opposent Américains de souche anglaise et immigrés d'origine irlandaise. Le chef des premiers, Bill le Boucher (Daniel Day-Lewis) tue le leader des seconds, surnommé le Prêtre (Liam Neeson). Mais le jeune Amsterdam (Leonardo DiCaprio), fils du défunt, fait la promesse de venger son père... Martin Scorsese fait feu de tout bois dans le spectaculaire, intense et très violent Gangs of New York. Dirigeant pour la première fois la star DiCaprio (ils tourneront quatre autres films ensemble et en préparent un sixième), le grand réalisateur reconstitue admirablement la ville telle qu'elle pouvait être voici plus d'un siècle de demi. L'action trépidante lui inspire des images inventives, percutantes et foisonnantes, où il saisit d'inconfortable mais excitante façon les germes d'une réalité encore cruellement présente dans les États-Unis d'aujourd'hui. Nominé dix fois aux Oscars, Gangs of New York ne remporta aucune statuette...