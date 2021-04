4 star star star star star

Andrea Arnold confirme un talent révélé dans Red Road et qu'on a retrouvé récemment dans la série à succès Big Little Lies.

Mia, quinze ans, grandit dans une zone déshéritée à l'est de Londres. De nature rebelle, elle trouve dans la danse hip-hop un exutoire à ses frustrations, aux limites économiques et sociales d'un quartier ouvrier sans perspective d'avenir. Sa rencontre avec le séduisant nouvel amant de sa mère, celle aussi d'un jeune marginal vivant dans un camp rom, marqueront une jeune fille en mal de liberté, d'envol... Andrea Arnold filme sa formidable interprète Katie Jarvis de très près et en mouvement, caméra chevillée à elle presque comme celle des Dardenne l'était à Émilie Dequenne dans Rosetta. Nous respirons avec Mia, nous partageons ses élans, ses révoltes, dans un film d'une immense énergie et d'une pertinence lumineuse. Arnold y confirme un talent révélé en 2006 dans Red Road et qu'on a retrouvé récemment dans la série à succès Big Little Lies, dont elle a réalisé sept épisodes.