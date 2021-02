4 star star star star star

Doc Shot propose un épisode de Frontline, l'excellente série de reportages de la chaîne publique américaine PBS.

Dans Trump's American Carnage, le journaliste et producteur Michael Kirk retrace les quatre années d'une administration placée sous le signe de l'antagonisme ordurier, du cynisme politique, de l'incompétence législative, culminant avec la rhétorique complotiste et le soutien des suprématistes, avec pour conséquence ultime l'assaut du Capitole, à Washington, le 6 janvier dernier. Le deuxième procès d'impeachment du 45e président des États-Unis aura probablement délivré son verdict au moment de la diffusion de cette reconstitution minutieuse, à coups d'archives savamment mises en perspective, d'un drame annoncé. Kirk fait intervenir tout le spectre de ses acteurs et observateurs: politiciens des deux bords, anciens conseillers, journalistes et commentateurs, politologues, activistes. La narration est un peu sentencieuse, mais cadre avec cette manière très américaine d'auréoler leur démocratie, qui apparaît ici sous ses aspects les plus inflammables.