4 star star star star star

Devant la caméra sensuelle de Luca Guadagnino, Timothée Chalamet et Armie Hammer entrent avec justesse dans une poétique passionnelle et passionnante.

Beaucoup d'émotion et de sensibilité habitent cette évocation des premiers émois amoureux d'un adolescent de 17 ans craquant pour un Américain séduisant durant un été de villégiature passé en Italie, au début des années 80. Le scénario est de James Ivory, le brillant réalisateur de Chambre avec vue et des Vestiges du jour. Adapté du roman d'André Aciman paru en 2007 et réputé pour sa charge érotique, le script très intelligent met l'action au présent (préféré au passé du texte original). Il offre à Luca Guadagnino l'occasion de confirmer son talent de conteur et de réalisateur à fleur de peau révélé par Amore en 2010. Devant la caméra sensuelle du natif de Palerme, Timothée Chalamet et Armie Hammer entrent avec justesse dans une poétique passionnelle et passionnante, où semble planer par endroits la figure tutélaire du grand Luchino Visconti.