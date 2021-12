[à la télé ce soir] Alcool au féminin

3 star star star star star

Nicolas Bogaerts Journaliste

Pourquoi de plus en plus de femmes (entre 500 000 et 1,5 million en France) tombent dans le piège de la dépendance à l'alcool? Cet alcoolisme est-il plus pernicieux et dommageable lorsqu'il s'accorde au féminin?

© PROGRAM33

Marie-Christine Gambart délivre une cartographie sensible et documentée de la question, allant à la rencontre de femmes de tous âges sorties de l'emprise de l'alcool. Chacune livr... Marie-Christine Gambart délivre une cartographie sensible et documentée de la question, allant à la rencontre de femmes de tous âges sorties de l'emprise de l'alcool. Chacune livre les insouciances, les stratagèmes, les hontes et les épiphanies d'un parcours allant de l'addiction à la délivrance. Alternant avec des incursions dans le cabinet de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre addictologue dont la consultation d'alcoologie à l'hôpital Sainte-Anne de Paris est réservée aux femmes, le documentaire dévoile le tabou d'une activité toxique socialement valorisée, qui finit par noyer de honte et de culpabilité une réalité complexe. Il pointe la stigmatisation plus aiguë de l'alcoolisme au féminin, démonte ses constructions fantasmagoriques, révèle ses racines traumatiques et ouvre un dialogue salvateur.