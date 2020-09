Notre festival Focus Music Box joue les prolongations avec Lisza!

Tous les mercredis de l'été, Focus Vif vous a convié à ses apéros musicaux, soit un concert d'un artiste belge à découvrir confortablement installé dans un transat. Ça aurait dû se terminer le 2 septembre, mais on a décidé de prolonger le plaisir avec une date bonus: Lisza, ce mercredi 9 septembre! Curated by This Side Up.

