Les liens particuliers de Charles Aznavour avec la Belgique

Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Mouriès, dans le massif des Alpilles au sud de la France, à l'âge de 94 ans. L'artiste à la carrière longue de plus de 70 ans a composé pas moins de 1.400 chansons et vendu plus de 180 millions de disques dans le monde, en tissant des liens particuliers avec la Belgique.