La chanteuse et actrice Marie Laforêt est décédée ce 2 novembre à l'âge de 80 ans. Voici 10 de ses plus belles chansons.

Actrice à la beauté majestueuse qui a tourné avec les plus grands, Marie Laforêt a été une chanteuse très en vogue, avec des tubes pleins de charme. Surnommée "la fille aux yeux d'or" (ils étaient en réalité jaunes-verts), elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums, au long d'une existence bien peu rectiligne. "Ma carrière est de bric et de broc mais ma vie est remplie du début à la fin", assurait celle qui, mariée cinq fois, fut aussi actrice de théâtre, écrivain, antiquaire et commissaire-priseur.

Les vendanges de l'amour (1963)

Viens sur la montagne (1964)

La tendresse (1964)

Ivan Boris et Moi (1967)

Que calor, la vida (1968)

Viens, viens (1973)

Marie douceur, Marie colère (1974)

Mon amour, mon ami (1974)

Il a neigé sur yesterday (1977)

Cadeau (1994)