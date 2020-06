Véritable institution culturelle bruxelloise, le Magasin 4 pourrait bien passer à la trappe après plus de 25 ans de concerts.

L'avenir du temple des musiques alternatives à Bruxelles est plus qu'incertain. Touché, comme tous les acteurs culturels, par les effets de la crise du coronavirus, le Magasin 4 pourrait bien y rester. Mais même s'il a forcé le lieu à annuler 40 concerts, là n'est pas le noeud du problème.

Depuis dix ans, la salle qui est née rue du Magasin, n°4, occupe le 51B de l'avenue du Port, mais devra quitter cet espace en janvier 2021, sans possibilité de relogement direct. Et si la Ville de Bruxelles a trouvé une solution pour le long terme, avec un nouveau bâtiment construit dans les environs du relais TIR, prêt au plus tôt pour 2023, un arrêt d'activité pendant un à deux ans, au lendemain de la crise, pourrait bien avoir raison de sa peau.

"Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons donc plus rien programmer à partir de 2021, car notre activité risque de se retrouver à l'arrêt total, déplore un communiqué de presse. Le Magasin 4 repose sur des énergies entièrement bénévoles; c'est une richesse rare qu'il ne faut pas négliger. Si la salle ferme ses portes durant un an ou deux, elle ne les rouvrira peut-être plus jamais."

Le Magasin 4 appelle donc à l'aide pour trouver une solution intermédiaire permettant d'accueillir ses activités jusqu'à la fin des travaux du lieu définitif. À bon entendeur...

L'avenir du temple des musiques alternatives à Bruxelles est plus qu'incertain. Touché, comme tous les acteurs culturels, par les effets de la crise du coronavirus, le Magasin 4 pourrait bien y rester. Mais même s'il a forcé le lieu à annuler 40 concerts, là n'est pas le noeud du problème. Depuis dix ans, la salle qui est née rue du Magasin, n°4, occupe le 51B de l'avenue du Port, mais devra quitter cet espace en janvier 2021, sans possibilité de relogement direct. Et si la Ville de Bruxelles a trouvé une solution pour le long terme, avec un nouveau bâtiment construit dans les environs du relais TIR, prêt au plus tôt pour 2023, un arrêt d'activité pendant un à deux ans, au lendemain de la crise, pourrait bien avoir raison de sa peau."Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons donc plus rien programmer à partir de 2021, car notre activité risque de se retrouver à l'arrêt total, déplore un communiqué de presse. Le Magasin 4 repose sur des énergies entièrement bénévoles; c'est une richesse rare qu'il ne faut pas négliger. Si la salle ferme ses portes durant un an ou deux, elle ne les rouvrira peut-être plus jamais."Le Magasin 4 appelle donc à l'aide pour trouver une solution intermédiaire permettant d'accueillir ses activités jusqu'à la fin des travaux du lieu définitif. À bon entendeur...