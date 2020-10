Le festival initialement prévu du 3 octobre au 7 novembre à Walibi est annulé en raison de l'évolution sanitaire, a indiqué le directeur général de Walibi Belgium dans un communiqué. Il s'agit d'un "coup dur pour le parc et pour l'ensemble des acteurs culturels et événementiels mobilisés pour l'organisation de cette manifestation".

"Je ne peux que féliciter tous les spécialistes et toutes les personnes en interne et en externe qui oeuvraient depuis des semaines à l'élaboration de Walibi On Stage", commente Jean-Christophe Parent, Directeur général de Walibi Belgium. "Le travail abattu a été phénoménal : organiser un tel événement en deux mois s'apparente à un exploit. Mais notre volonté de soutenir les secteurs culturel et événementiel belges s'est heurté à la réalité, et c'est avec tristesse, mais bien conscients de la situation pandémique, que nous devons annuler cette grande manifestation musicale."

À travers ce festival, Walibi Belgium souhaitait égayer le quotidien de ses visiteurs et soutenir les acteurs de l'événementiel et du spectacle. Les tickets valables pour le Walibi on Stage seront remboursés. Toutes les questions liées aux tickets d'entrée et réservations des concerts seront bientôt mises en ligne sur le site du parc.

Si le parc ne pourra par compter sur son célèbre Halloween ni sur Walibi On Stage en 2020, il reste cependant ouvert de 10h à 18h les week-ends d'octobre et les vacances d'automne, jusqu'au 8 novembre inclus. L'ensemble des attractions du parc est accessible.

"Je ne peux que féliciter tous les spécialistes et toutes les personnes en interne et en externe qui oeuvraient depuis des semaines à l'élaboration de Walibi On Stage", commente Jean-Christophe Parent, Directeur général de Walibi Belgium. "Le travail abattu a été phénoménal : organiser un tel événement en deux mois s'apparente à un exploit. Mais notre volonté de soutenir les secteurs culturel et événementiel belges s'est heurté à la réalité, et c'est avec tristesse, mais bien conscients de la situation pandémique, que nous devons annuler cette grande manifestation musicale."À travers ce festival, Walibi Belgium souhaitait égayer le quotidien de ses visiteurs et soutenir les acteurs de l'événementiel et du spectacle. Les tickets valables pour le Walibi on Stage seront remboursés. Toutes les questions liées aux tickets d'entrée et réservations des concerts seront bientôt mises en ligne sur le site du parc. Si le parc ne pourra par compter sur son célèbre Halloween ni sur Walibi On Stage en 2020, il reste cependant ouvert de 10h à 18h les week-ends d'octobre et les vacances d'automne, jusqu'au 8 novembre inclus. L'ensemble des attractions du parc est accessible.