L'ODC, Caba/JJ, Baloji... Des nouvelles de la planète rap belge

L'Or du Commun - Sur ma vie

"Devinez qui sera la belle gueule qui fera le tube de l'été / Faire un feat, c'est du win-win lorsque nos nombres de likes et de vues se valent", ironise d'emblée Primero dans le très rigolard Sur ma vie qui vient de sortir pour annoncer l'album Sapiens, prévu pour novembre. Ici, le crew auquel Roméo Elvis doit beaucoup (énième preuve dans sa récente collaboration avec Lomepal, 1000°C: "Et j'en menais pas large avant que L'Or du Commun ne m'ait repéré") prend du recul sur les pratiques du monde musical avec une bonne grosse dose d'autodérision. Un morceau a priori plutôt calme transformé en un vrai banger en un clin d'oeil grâce à l'énergie de toute la clique qui les accompagne dans ce clip réalisé par Romain Habousha.

Baloji - L'Art de la fugue

"J'étais de ceux qui se lavent le coeur / Comme on s'en lave les mains / Puis t'as planté tes yeux délavés / Dans la brume du mien": L'Art de la fugue est sans doute l'un des plus beaux titres issus de 137, Avenue Kaniama. Pas étonnant que Baloji l'ait choisi comme nouveau single. À voir sur scène le 14 octobre au Botanique, dans le cadre du festival Francofaune.

Vehika - Surface

Nouveau venu qui se dit "affamé" et compte bien jouer des coudes pour se faire une place, Vehika sortira son premier album Écorché vif le 5 octobre prochain chez Labrique. "J'ai fait mon premier album, ouais comme ça, en me raclant la gorge", balance-t-il en plein egotrip. Mais ouais fieu...

Isha - OKLM Freestyle

"Déjà fatigué de l'industrie du disque / De tous ces nouveaux riches qui font semblant d'aimer les huîtres". Dans son nouveau freestyle, le parrain de la nouvelle génération n'hésite pas quand il s'agit d'égratigner les collègues. Et démontre qu'il n'est pas le tonton pour rien...

Caballero & JeanJass - A2

"Je t'aime plus que le rap et le haschisch / Ce gars tu me l'as caché / Putain bébé quel gâchis" Last but not least, les deux rappeurs les plus rigolards du game bruxellois lâchent un clip haut en couleur pour ce nouvel extrait de Double hélice 3. À prendre au 34e degré, évidemment.