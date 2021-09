L'AB rouvre ses portes avec Flavia Coelho et Chicos y Mendez: les photos

Étienne Tordoir Photographe

Après moult reports, le concert de la Brésilienne et des Belges a enfin pu avoir lieu, sans distanciation ni masque grâce au Covid Safe Ticket, et a ouvert la nouvelle saison de l'Ancienne Belgique, en espérant qu'elle soit plus longue que l'an dernier. Voici les photos de la soirée, par Etienne Tordoir.

