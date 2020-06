Le samedi 20 juin se tiendra sur Facebook le Focus Music Festival, à l'initiative de Focus Vif, Knack Focus et de Radio 1. La curatrice et tête d'affiche du festival n'est pas moins que la Britannique Kate Tempest.

Kate Tempest est la tête d'affiche du Focus Music Festival. La célèbre rappeuse, écrivaine et poétesse britannique sera à découvrir en exclusivité sur notre scène virtuelle. Elle invitera également plusieurs artistes internationaux de premier plan. Le line up complet, concocté par Kate Tempest elle-même, sera dévoilé dans les prochains jours.

Le Focus Music Festival sera diffusé sur les pages Facebook de Focus Vif, Knack Focus et de Radio 1 le 20 juin à 20 heures. Le festival est gratuit, mais les spectateurs seront invités à faire un don, qui sera intégralement versé à la Fédération belge des banques alimentaires.

"Les banques alimentaires ont toujours été vitales, mais en temps de pandémie, le travail qu'elles accomplissent est encore plus crucial, soutient Kate Tempest. Si la musique peut contribuer, qu'elle le fasse pour quelque chose d'aussi important que la nourriture. Parce que c'est comme ça que je vois la musique en fin de compte: comme quelque chose qui nourrit."

Laurent Raphaël, rédacteur en chef de Focus Vif, ne cache pas son enthousiasme. "On est très fiers que Kate Tempest soit l'invitée spéciale de ce premier festival d'envergure internationale organisé par Focus. Elle incarne ce que la nouvelle génération d'artistes a de meilleur: authenticité, engagement, poésie et lucidité."

